В середине сентября 2019 года к Земле приблизятся два астероида, оба - безопасны для нашей планеты. Об этом сообщает NASA.

Сближение космических тел с Землей произойдет 14 сентября. Диаметр одного из них, астероида 2000 QW7, составляет от 290 до 650 метров. Он приблизится к Земле на расстояние 5,3 млн км, его скорость составит 6,4 км/c. Примерно на такой же удаленности от Земли промчится со скоростью 14,4 км/c и астероид 2010 CO1 диаметром от 120 до 260 метров.

Напомним, ранее речь шла о том, что 28 августа к Земле приблизится громадный астероид OU1. По данным Центра NASA по изучению объектов, сближающихся с Землей (CNEOS), астероид окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера.

Также мы писали о том, что в июле над Землей пролетел астероид, который оказался ближе, чем Луна.