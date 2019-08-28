В результате взрыва газа, который произошел ночью 28 авгутса в многоквартирном доме Дрогобыча, погибло двое людей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Трагедия произошла в 02:46 в четырехэтажном доме по ул. Грушевского, 101. Из-за взрыва газа обрушился подъезд с первого по четвертый этаж. К утру спасатели обнаружили двоих погибших, из-под завалов освободили шестерых. Всего госпитализировали 7 человек, из них четверо - дети.

По данному факту правоохранители открыли производство по ч.3 ст.270-1 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства). Дом полностью отключен от газо-, электро - и водоснабжения.

Видео: YouTube/ MNS GOV.UA

Напомним, 26 августа в Борисполе в многоквартирном доме прогремел взрыв газа.

Также мы писали, что в Запорожье на АЗС взорвался автомобиль, пострадал человек.