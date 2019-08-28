США и Великобритания могут присоединиться к нормандскому формату урегулирования ситуации на Донбассе, если участники переговоров не будут против. Об этом заявил советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон, сообщает "Радио Свобода".

"Нормандский формат может продолжаться, если сами участники считают это целесообразным. Я уверен, что и США, и Великобритания будут рады принять в нем участие, если другие хотят. Это вопрос к украинским властям - какой путь представляется им наиболее перспективным. Мы с удовольствием их поддержим", - сказал Джон Болтон.

Напомним, ранее Джон Болтон сообщил, что президент США Дональд Трамп планирует встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве. Встреча состоится в ходе мероприятий, посвященных 80-летию с начала Второй мировой войны.

Также мы сообщали, что о готовности со стороны США поддержать встречи нормандского и другого формата по Донбассу и принять в них участие говорил представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.