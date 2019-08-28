В ночь с 27 на 28 августа на Закарпатье загорелись виноградники, в результате пожара огонь подошел к лесу. Об этом свидетельствуют фото, размещенные в Facebook.

Пользователь Facebook Василина Русин сообщила, что у села Бене Береговского района горит лес и опубликовала снимки. Однако пресс-секретарь Закарпатского облуправления лесного хозяйства Юлия Давыдова заявила, что горит не лес, а кустарники и виноградники.

"...на Береговщине, возле села Бене произошло возгорание сухой травы, кустарников, старых виноградников на землях запаса. Эти участки не относятся к лесному фонду", - написала Давыдова.

По ее словам, районное отделение ГСЧС совместно с работниками государственной лесной охраны ГП "Береговское ЛГ" потушили пламя. Однако продолжала гореть нижняя часть горы. До леса оставалось расстояние до 0, 5км.

Фото: mukachevo.net

Скриншот, фото: Facebook/ Василина Русин

Скриншот: Julja Davidova

Напомним, на Канарах горело около тысячи гектаров леса, жителей и туристов эвакуировали.

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