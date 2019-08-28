Национальное антикоррупционное бюро закончило расследование возможного внесения недостоверной информации в декларации экс-главой Запорожской областной администрации Константином Брылем. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Во вторник, 27 августа, подозреваемому и его защитникам сообщено о завершении досудебного расследования. Им открыли материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Напомним, что Константин Брыль, по данным НАБУ, не внес в е-декларации за 2016 и 2017 годы доходы на общую сумму около 43 млн гривен, а декларацию за 2015 год вообще не подал. Среди незадекларированного в 2016-2017 годах имущества - недвижимость, авто, деньги, корпоративные права.

Напомним, в июле суд избрал бывшему главе Запорожской областной администрации Константину Брылю меру пресечения в виде личного обязательства без ношения электронного браслета.

Также мы писали, что еще будучи губернатором, в 2017 году, Брыль распустил антикоррупционную комиссию, которая обвинила его в незаконном обогащении.