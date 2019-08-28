После того, как стали известны руководители парламентских комитетов в Раде IX созыва, в журналистской и экспертной среде началось обсуждение этих кандидатур.

Так например, эксперт Евгений Семехин опубликовал в своем Facebook, нечто вроде краткой справки на нового главу Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрия Лубенца..

"Что мы знаем о человеке, который должен отстаивать конституционные права украинцев с Донбасса?

Родился в Волновахе, Донецкой области. С 2014 по 2019 года народный депутат Украины от партии Порошенко. На внеочередных выборах в этом году победил на одномандатном мажоритарном округе как самовыдвиженец.

Чем же запомнился главный в Раде депутат по правам дончан, луганчан и крымчан за предыдущую каденцию?

1) Предлагал не пускать на неподконтрольные территории и с них иностранцев и лиц без гражданства (неудачно).

2) Хотел запретить перемещение товаров на/с неподконтрольную территорию (неудачно).

3) Предлагал освободить от налогообложения лиц, сдающих жилье ВПО (неудачно) /как-будто кто-то у нас оформляет легально сдачу и платит налоги.

4) Инициировал национализацию "Зеонбуд" (неудачно).

5) Выступал за снятие ограничений максимального размера з/п народных депутатов (неудачно).

Были ли инициативы, которые приняли? Да, в основном бюрокаратические и технические (регламенты разные).

Итоги за 5 лет депутатства:

- по Донбассу мизер законопроектов,



- ничего, что касается прав и свобод, наоборот - попытка запретить ввозить продукты в 2015 году, когда полки супермаркертов были пусты и стоял вопрос выживания дончан,

- большинство законов о Донбассе не принято.

Резюме: украинцев Донбасса отдали на откуп депутату, который за 5 лет ничего полезного не сделал для нас как законодатель.

Дякую, Володимир Зеленський, Дмитрий Разумков.

п.с. ссылка на все законодательные инициативы г-на Лубенца в комментариях.

п.п.с. 1-й зам - Максим Ткаченко (Слуга народа)

секретарь - Рустем Умеров (Голос). Фуллхауз", - написал Ойгем Семехин.





Фото: facebook.com/Semekhin

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что "Слуги народа точно будут бл@довать". Коломойский предсказал скорый роспуск новой Рады.

Также мы рассказывали, что на первое заседание Рады IX созыва пригласят спикера времен Януковича Рыбака.