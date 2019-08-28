Вчера, 27 августа, в поселке Бока-Чика, расположенном в пустынной части штат Техас, компания Илона Маска SpaceX успешно провела тестовые испытания реального прототипа своего космического корабля будущего Starhopper, что переводится как "Звездный прыгун".

Трансляция тестового старта демонстрировалась в прямом эфире на YouTube-канале SpaceX. На видео отчетливо видно, как корабль необычной, фантастической формы, успешно отрывается от поверхности Земли в клубах пыли и дыма.

Starhopper пролетел в воздухе несколько десятков метров и затем точно приземлился на посадочную площадку.

Видео: SpaceX

"Однажды звездолет приземлится на ржавых песках Марса. Поздравляю команду SpaceX", - написал в Twitter основатель компании Илон Маск.

Фото: twitter.com/elonmusk

Ранее "Страна" сообщала, что Илон Маск пообещал установить в Украине станции SuperCharger для Tesla уже в этом году.

Так же мы рассказывали, что SpaceX успешно посадила ступень ракеты на платформу в океане.