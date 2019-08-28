Министерство социальной политики Украины обнародовало точное число внутренне перемещенных лиц в Украине, которые бежали от войны из Крыма и Донбасса на свободную территорию страны. Так, по данным государственной информационной базы данных в Украине на сегодня официально зарегистрировано 1 402 869 внутренних переселенцев.

Об этом предает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

"По состоянию на 27 августа 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, взято на учет 1 402 869 человек, которые ранее проживали на временно оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым", - уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Кабмин установил денежную помощь переселенцам: инвалидам, пенсионерам и студентам на дневном обучении.

Также мы рассказывали, что Меркель выделит 85 миллионов евро помощи переселенцам с Донбасса.