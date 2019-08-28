Администрация президента США Дональда Трампа будет работать над возвращением России в клуб самых мощных экономик мира, и, соответственно над трансформацией G7 в G8. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fох.

"Президент США полагает, что мы должны это сделать. Я работаю в команде президента и на президента. Конечно, мы будем работать в этом направлении", - ответил Помпео на вопрос журналиста, стоит ли сейчас приглашать Россию в G7.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп на встрече G7 использовал любую возможность, чтобы поднять вопрос возвращения России в "Большую семерку".

Также мы рассказывали, что Трамп обвинил Обаму в потакании России при аннексии Крыма и напомнил, что субмарины США больше и мощнее.