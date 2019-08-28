В президентской партии "Слуга народа" активно обсуждают планы по реформированию Генеральной прокуратуры. Ее планируют "перестроить" в Офис Генпрокурора.

Об этом передает LB.ua со ссылкой на собственные источники.

В свою очередь, региональные ячейки прокуратуры будут переименованы в офисы региональных прокуроров, а местные - в окружные прокуратуры. По словам собеседников в Офисе президента, это повлечет "чистку" всех кадров.

В то же время, в рамках реформы прокуратуры планируется ликвидация органов прокурорского самоуправления - Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и Совета прокуроров, которые были созданы по требованиям международных экспертов.

КДКП и Совет прокуроров занимаются кадровыми вопросами, которыми ранее занимались руководители Генпрокуратуры или региональных прокуратур, а также привлечением прокуроров к дисциплинарной ответственности (вплоть до рекомендации уволить их).

Также планируется ликвидация военной прокуратуры с ее нынешними полномочиями. А это, по словам источника, вместе с ратификацией Римского статута, о намерении чего уже было заявлено, может повлечь за собой закрытие уголовных дел против Российской Федерации и породить угрозу уголовного преследования украинских военнослужащих.