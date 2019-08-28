Вчера, 27 августа в Киев срочно прилетел Джон Болтон, советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. Он уже встретился с секретарем СНБО Александром Данилюком и обсудил с ним реформу оборонного сектора, китайскую проблему, связанную с покупкой завода "Мотор Сич" и европейскую интеграцию Украины.

Об этом посольство США в Украине сообщает на официальной странице в Facebook.

"Во время сегодняшней встречи, секретарь СНБО Данилюк рассказал советнику Болтону о прогрессе Украины в реформировании сектора безопасности. Посол Болтон обсудил так же то, как Соединенные Штаты могут поддерживать усилия Украины по более тесной интеграции в евроатлантическое сообщество и защитить промышленность от рисков недобросовестного экономическое поведение Китая", - сообщили дипломаты.

Фото: facebook.com/usdos.ukraine

Ранее сообщалось, что помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в Киеве будет пытаться убедить руководство предприятия "Мотор Сич" и власти Украины не заключать соглашение с Пекином о продаже предприятия.

Однако на предприятии "Мотор Сич"27 августа не подтвердили информацию о встрече его руководства с Джоном Болтоном.