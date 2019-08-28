Сегодня ночью, 28 августа, в Дрогобыче произошло ЧП. Здесь в жилом доме произошел взрыв бытового газа. Несколько квартир полностью разрушены. Из-под завалов спасены 5 человек, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"28 августа в 02. 46 в пгт. Дрогобыч по ул. Грушевского, 101, в четырехэтажном четырехподъездном жилом доме произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения. Из под завалов спасены 5 человек (из них 1 ребенок), которые госпитализированы в больницу. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - уточнили спасатели.

К проведению поисково-спасательных работ всего привлечено 173 человека и 32 единицы техники, из них от ГСЧС 88 человек личного состава (в том числе 1 кинологический расчет) и 16 единиц техники.

Фото: dsns.gov.ua

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