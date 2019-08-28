Украинский олигарх Игорь Коломойский считает вероятными досрочные выборы в Верховную Раду. Об этом он заявил в интервью Цензор.Нет.

"Причиной может быть только одно - если "слуги народа" начнут бл@довать. А они будут точно бл@довать, вопрос в масштабах. И это нормальный человеческий процесс осознания, зачем вы пришли в парламент", - заявил олигарх.

Кроме того, он отметил, что на новых депутатов не смогут влиять правоохранительные органы.

"Их ведь и не за что зацепить, они ж все откуда? Парикмахеры? Или фотограф со свадьбы? Что ему предъявить? Фотоаппарат отнимем? Ну что? Вот, допустим, фотограф выиграл у Богуслаева. Богуслаева есть чем зацепить? Есть. А фотографа? Как он туда попал этот фотограф? Не знаю. Вместе с тем, нельзя всех под одну гребенку. Есть группа риска, но большая часть "Слуг народа" все-таки не за деньги зашли, а с желанием что-то изменить, и это будет сильным фактором влияния", - отметил он.

Отвечая на вопрос, сколько депутатов смогут отколоться от фракции президента, Коломойский ответил: "Под риском выхода где-то до 100 человек. "Паршивыми овцами" будут прежде всего бизнесмены".

В таком случае, по его словам, уже через год в Украине будут новые выборы. Только уже на базе полностью пропорциональной системы.

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