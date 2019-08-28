Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал причину остановки Минского процесса в Украине, и объяснил причины, по которым он считает их невыполнимыми.

Об этом олигарх заявил в интервью Цензор.Нет.

"Первая основная причина была в том, что там в Минских соглашениях написано изменение Конституции. Но пойти мы на это не можем. А теперь вопрос, после которого все зрадофилы начнут кричать. Сейчас я буду защищать Порошенко, вам будет это необычно", - заявил Коломойский.

"Почему Порошенко подписал это? Почему записано изменение в Конституцию? Есть две версии: первая, что Порошенко заранее не собирался это все выполнять и подписывал это потому что была тяжелая ситуация, в том числе с Дебальцево. Помните, Захарченко там орал в кураже, что он в Киев скоро приедет. Ну, до Славянска они кое-как могли бы в 15-м дошлепать. Поэтому Порошенко пошел на вторые Минские соглашения - и это был наш второй Брестский мир. Видно, путинцы требовали изменений в Конституцию, ему пришлось на это пойти. Но из-за этого все остановилось. Вторая версия - что Порошенко сознательно прописал такой механизм, который бы делал невозможным реализацию договоренностей, чтобы не давать врагу никаких уступок", - утверждает Коломойский.

"В любом случае потом мы укрепились, мобилизовались, закрепились на этой линии. С этой задачей Порошенко справился, наши переговорные позиции усилились. И теперь возник благоприятный момент, чтобы заставить Путина выполнить Минские соглашения в новом формате. Сегодня совпали вектора, можно воспользоваться этой ситуацией и предложить им: убираем требования об изменениях в Конституцию, оставим особый статус, не будем его раз в году продлевать, сделаем его на 5 лет, переходный период и проведем там выборы", - заявил олигарх.

Отвечая на вопрос, какой механизм должен быть прописан в Минских соглашениях по проведению выборов и особом статусе для Донбасса, Коломойский пояснил свое видение ситуации.

"Первое - прекращение огня, обмен пленных - большей части, и обязательно тех, кто уже давно сидит с 14-15-го годов. Второе: проведение выборов по украинскому законодательству под контролем украинской власти. Третье: на следующий день после проведения выборов начинается процесс передачи контроля над границей. Т.е. буквально так: выводятся российские войска и передается контроль над границей полностью украинским войскам. Сейчас есть пункт, что контроль над границей передается после изменений в Конституции, то есть никогда. Ни при Порошенко этого бы не было, ни при Зеленском этого не будет, ни при ком другом, потому что невозможно проголосовать, найти 300 голосов за изменения в Конституции, федерализацию, конституцию отдельных республик, за прочий бред. Потому что если это сделать, то Украинская держава перестанет существовать. Поэтому, в-четвертых, заменить в Минском соглашении обязательства по внесению изменений в Конституцию на 5-летний закон об особом статусе Донбасса", - предложил Коломойский.

Ранее "Страна" писала, что Путин в очередной раз назвал условия для продолжения переговоров в "нормандском формате" - особый статус и амнистия.

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