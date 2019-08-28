Олигарх Игорь Коломойский рассказал, как обсуждал с партнером Рината Ахметова депутатом Вадимом Новинским после второго тура президентских выборов вопрос их раскулачивания. Об этом он сообщил в интервью Цензор.Нет.

"Пили водочку у него дома, заедали икрой. Я спрашиваю: "Ничего? Нормально? хочешь послушать правду? У вас в официальном отчете за 2018 год написано, что вы заработали миллиард триста миллионов долларов от продажи руды и миллиард триста миллионов долларов от продажи стали. Всего 2,6 миллиарда долларов за прошлый год - это официальный отчет "Метинвеста". 80 долларов на тонне стали. Получается, что вы выплавили 16 миллионов тонн стали. Красавцы - вообще вопросов нет. Заплатили налоги и гуляйте смело.

А вот с рудой тут у вас, Вадим, по-другому будет. В отчете написано, что вы заработали 80 долларов на тонне концентрата. Это может быть окатыш, может быть агломерат, может быть просто концентрат. Получаем 16 миллионов тонн железнорудного сырья, которое вы продали на экспорт. Себестоимость железнорудного сырья, ну, пусть 30 долларов на тонне. Хотя у нас на соседнем предприятии в Никополе 20-25, но у вас, допустим, расходы 30 . Итого получается, что 30+81 = 111. Потому что продаете вы за 111, то есть ваша чистая прибыль 260%. Не дохрена ли вам с Ринатом Леонидовичем будет? Рожа не треснет? Или ты, Вадим, решил весь украинский народ купить - меня за икру, всех остальных за гречневую кашу? Сделай из этой руды сталь и заработай на ней, заплати больше налогов, дай больше зарплату своим рабочим.

Но если вы просто копаете руду, и вместо загрузки украинской промышленности просто отправляете руду в Китай, чтобы помочь китайцам развивать их промышленность, так платите тогда большую ренту. Из 80 долларов сколько вам оставить, Вадим - 10 долларов на икру хватит? А остальное – в бюджет, налоги, рента", - рассказал Коломойский.

На вопрос как отреагировал Новинский на эти слова олигарх ответил: "Новинский продолжал есть икру".

При этом Коломойский усомнился в умственных способностях Рината Ахметова. "Я думаю, что он не в курсе проблемы ренты вообще. Когда-то мы с ним спорили, какая себестоимость тепловой энергии. Если он уже отличает выручку от прибыли, то нет вопросов, я готов с ним разговаривать и по этой теме", - сказал Коломойский.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура заявила, что следователь действительно закрыл расследование против депутата Вадима Новинского, однако позже оно снова было открыто.

Также мы писали, что Новинский рассказал о встречах с Путиным и отношениях с Ахметовым.