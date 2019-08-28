Олигарх Игорь Коломойский заявил, что поддерживает уголовное дело СБУ по "Криворожстали", а сам завод нужно отобрать у его нынешнего владельцы индийского миллиардера Лакшми Миталла.

Об этом олигарх заявил в интервью Цензор.Нет.

Отвечая на вопрос, стоит ли в Украине пойти по примеру Индии и сделать несколько амнистий капитала и переучет наличных денег для всех граждан, а не только для чиновников, Коломойский ответил: "Там миллиард двести жителей. У нас нет такого резерва людского, нам их модель не подходит. Там они сто миллионов расстреляют - ничего страшного не случится. Что такое Индия мы понимаем по "Криворожстали". Я не знаю, что там было до индусов, но они на комбинате 14 лет, и смертность от рака легких в Кривом Роге из-за выбросов с комбината больше в 5 раз, чем в Днепре. Вот это результат их работы".

При этом он заявил, что полностью поддерживает уголовное дело СБУ по "Криворожстали".

"Я не просто поддерживаю, я считаю, что нужно отбирать предприятия, где плохая экология, отдавать государству и заниматься очисткой. При Советском Союзе с этим боролись, там если ты не сделал чего-то, то за взятку откупиться было нельзя", - заявил он.

Напомним, 20 июля Служба безопасности Украины провела обыск на ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" в Днепропетровской области.

Как сообщалось, в 2017 году "ArcelorMittal Кривой Рог" занял первое место в списке крупнейших загрязнителей по выбросам в атмосферный воздух. Составленный Министерством экологии и природных ресурсов Украины. СБУ открыла уголовное производство относительно комбината за загрязнение окружающей среды по ст. 441 Уголовного кодекса Украины (экоцид).