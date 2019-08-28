Коломойский предложил сделать "ауфвидерзейн" Зеленскому, если украинцы не начнут возвращаться на родину
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что уровень работы президента Украины Владимира Зеленского нужно измерять тем, сколько уехавших граждан вернется обратно в Украину. Об этом он заявил в интервью Цензор.Нет.
"Коэффициент полезного действия Зеленского надо будет измерить тем, сколько человек вернется в Украину", - сказал Коломойский.
Отвечая на вопрос, сколько должно жить украинцев в Украине через 5 лет, чтобы мы поняли – у Зеленского получилось, олигарх ответил: "мы стартуем сейчас с 35 миллионов жителей в стране - это результат независимого анализа. Возвращение людей – это его KPI. Если будет 38 миллионов (+10%), значит нужно Зеленского избирать на второй срок. А если будет 35, то - ауфвидерзейн".
Ранее сообщалось, что каждый пятый заробитчанин решил не возвращаться на работу за границу.
Также мы писали, что заробитчане инвестируют свои деньги в недвижимость Украины.