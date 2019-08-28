Олигарх Игорь Коломойский заявил, что уровень работы президента Украины Владимира Зеленского нужно измерять тем, сколько уехавших граждан вернется обратно в Украину. Об этом он заявил в интервью Цензор.Нет.

"Коэффициент полезного действия Зеленского надо будет измерить тем, сколько человек вернется в Украину", - сказал Коломойский.

Отвечая на вопрос, сколько должно жить украинцев в Украине через 5 лет, чтобы мы поняли – у Зеленского получилось, олигарх ответил: "мы стартуем сейчас с 35 миллионов жителей в стране - это результат независимого анализа. Возвращение людей – это его KPI. Если будет 38 миллионов (+10%), значит нужно Зеленского избирать на второй срок. А если будет 35, то - ауфвидерзейн".

Ранее сообщалось, что каждый пятый заробитчанин решил не возвращаться на работу за границу.

Также мы писали, что заробитчане инвестируют свои деньги в недвижимость Украины.