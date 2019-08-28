Согласно результатам повторных матчей решающей стадии отбора, в групповой турнир Лиги чемпионов УЕФА попали греческий "Олимпиакос", сербская "Црвена Звезда" и хорватское "Динамо" из Загреба, сообщает Укринформ.

"Олимпиакос" после уверенной домашней победы над российским "Краснодаром" (4:0) добился успеха и на выезде - 2:1, загребское "Динамо" в гостях обменялись голами с норвежским "Русенборгом" - 1:1 (первая игра - 2:0), а "Црвена Звезда" в Белграде сыграла вничью 1:1 со швейцарским "Янг Бойз" и пробилась в групповую стадию турнира по правилу выездного гола (первый матч - 2:2).

Заключительные путевки в основную сетку Лиги чемпионов в среду, 28 августа, разыграют бельгийский "Брюгге" и австрийский ЛАСК (первый матч - 1:0), голландский "Аякс" и кипрский АПОЕЛ (0:0), чешская "Славия" и румынский ЧФР (1:0).

Победители противостояний по сумме двух матчей станут участниками группового турнира Лиги чемпионов.

Команды, которые проиграют, выйдут в основную сетку Лиги Европы УЕФА.

Как писала "Страна", киевское "Динамо" уступило "Брюгге" в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов (0:1, 3:3).

Также мы писали, как Динамо трижды выходило вперед, Брюгге трижды счет сравнивал.