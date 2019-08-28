Патрульные задержали мужчину, который обоснованно подозревается в изнасиловании девушки. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Сообщается, что недавно, патрульные получили сообщение об изнасиловании. Заявительница рассказала, что таксист, вместо того, чтобы отвести ее по указанному адресу, отвез в лес и изнасиловал. Также у женщины исчезли ее золотые украшения.

"Патрульные, которые следят за камерами "Безопасный город", быстро установили марку и номерные знаки автомобиля злоумышленника, а также его маршрут движения и предполагаемое место текущего пребывания. Получив ориентировку и район возможного нахождения злоумышленника экипажи патрульной полиции начали обследование прилегающей территории. На улице Городецкого инспекторы обнаружили разыскиваемый автомобиль и его водителя", - говорится в сообщении.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств и квалификации действий задержанного.

Правоохранители обнаружили у таксиста явные признаки опьянения, а во время поверхностной проверки нашли вещество, похожее на наркотическое.

Мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения, а потому полицейские составили на него протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КУоАП, а обнаруженное вещество следователи изъяли на экспертизу.

Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, начато уголовное производство по факту кражи-по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Мехико полицейских подозревают в изнасиловании подростков. На улицах вспыхнули протесты.

Также мы писали, что полиция Киева объявила в розыск мужчину, подозреваемого в попытках изнасилования.