В Киевской области полиция объявила подозрение двум мужчинам, которые похитили женщину, изнасиловали ее и ограбили. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, сообщить в полицию потерпевшая жительница города Белая Церковь смогла только после того, как ей удалось убежать от насильников.

По данным пресс-службы, в 102 сообщила 51-летняя женщина, рассказав, что ночью, около 3 часов, двое неизвестных мужчин на остановке общественного транспорта в Белой Церкви, силой затолкали ее в автомобиль и отвезли в одну из квартир многоквартирного дома.

Там злоумышленники удерживали женщину почти 16 часов. В течение этого времени они запретили ее покидать помещение. Нанося ей удары по всему телу, сломали два ребра, завладели мобильным телефоном и деньгами. Когда женщина уже не могла сопротивляться, мужчины по очереди насиловали свою пленницу.

Около 19 часов воспользовавшись тем, что насильники заснули и за ней никто не наблюдает, потерпевшая одела одежду одного из мужчин и сбежала.

"Во время проведения неотложных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали злодеев. Ими оказались 35 и 37-летнего возраста жители Белоцерковщины. Двое мужчин находятся в изоляторе временного содержания", - говорится в сообщении.

Во время обыска по месту временного проживания злоумышленников полицейские изъяли квитанцию о получении займа в местном ломбарде под залог похищенного мобильного телефона и одежду потерпевшей.

По данному факту открыто три уголовных производства по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или # похищение человека), ч. 2 ст. 187 (Разбой) и ч. 3 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины и объявлено мужчинам о подозрении. Полицейские обратились с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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