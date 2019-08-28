Гончарук: премьер на сожжение?

Премьер-министром Украины станет нынешний замглавы Офиса президента Гончарук. Вчера сразу несколько СМИ со ссылкой на свои источники сообщили об этом как о почти свершившемся факте. С учетом того количества фамилий, которые озвучивались как претенденты на этот пост, новость о сделанном президентом выборе явно неординарная. Хотя и не сенсация.

В отличие от "потенциальных кандидатов" Рашкована, Коболева или Витренко Гончарук в последние недели регулярно появляется в свите Зеленского на различных мероприятиях. Он уже реально вписан в Зе-команду, успев стать креатурой всесильного на данный момент главы ОП Богдана.

И тут уже, видимо, не имеет значения, что совсем недавно Гончарук рассыпался в "подяках" бывшему президенту и вообще не был сторонником Зеленского даже после его победы.

Выбор премьера (если таковой действительно состоялся) оказался крайне прагматичным. Гончарук – это даже не технический премьер, являющийся продолжением президента. Это просто исполнитель, не имеющий (в отличие от почти всех предыдущих премьеров) собственного политического веса, зато умеющий пускать пыль в глаза – или, говоря современным языком, умеющий делать креативные презентации для общения с западными партнерами. И то, и другое сегодня для Зеленского крайне важно.

Не менее важно для президента и то, что это будет премьер, которого не жалко. С началом отопительного сезона медовый месяц власти с народом закончится, и понадобится громоотвод – вроде того, каким был в 2014-16 годах Яценюк для Порошенко.

Однако степень хитрости Гончарука неизвестна. Он понимает, что является для команды Зе чужаком, а потому нельзя исключать, что новый премьер попытается стать своеобразным Ющенко для Кучмы или Гройсманом для Порошенко – то есть вместо роли громоотвода сыграет роль усилителя.

Министры Зеленского

Вчера же появилась информация о возможных назначениях в новое правительство. Если инсайды подтвердятся, то в результате мы получим не единую команду, а фрагментированную картину, которую ничто не объединяет.

Впрочем, одно общее все-таки есть: среди предлагаемых кандидатур нет людей, имеющих желание что-то существенно изменить по сравнению с временами Порошенко. К примеру, назначение нынешнего главы Нацслужбы здоровья Петренко на Минздрав будет означать продолжение "реформ" Супрун, разваливших отечественную медицину. Разница только в отсутствии фейсбучной популярности и юбки.

А для продолжения сотрудничества с МВФ даже не придется менять юбку на брюки – поскольку Маркарова (что, впрочем, известно не первый день) остается в Минфине.

Из той же "реформаторской" тусовки – возможная глава Минрегионстроя Бабак. В восьмом созыве парламента – нардеп от "Самопомощи", одного из самых провальных проектов, хуже которого оказался только "Народный фронт". Но – она из Кривого Рога, а сегодня это рекомендация не хуже, чем Днепропетровск при Брежневе или Кучме.

Известный "промоутер" реформ времен Порошенко Тимофей Милованов станет министром экономики.

И так по многим министерствам.

Впрочем, как уже сказано, задачей первого правительства при Зеленском будет не профессиональная работа, а профессиональный пиар, который должен замедлить неизбежное падение рейтинга президента и его "слуг". А в итоге это правительство должно сыграть роль жертвы, принесенной на алтарь все того же рейтинга.

Рада: должности распределены

По мере приближения старта новой Верховной Рады становятся конкретными ее контуры. Так, вчера рабочая группа смогла-таки распределить все руководящие роли в президиуме парламента и комитетах.

Торги за должности в Верховной Раде высветили еще одну деталь будущей конструкции парламента: "Голос" и большинство внефракционных депутатов являются сателлитами "Слуги народа". Причем, как выяснилось, внефракционные уже не являются аморфной массой – большая часть из них объединилась в группу, которая будет иметь права фракции. И стоять за этой группой будут Коломойский с Аваковым.

Группа Коломойского-Авакова формально создается как сателлит "Слуги народа", чтобы вместе с "Голосом" обеспечить партии власти конституционные 300 голосов. Однако даже все три фракции дают очень скользкое конституционное большинство – зато позволяют полноценно вступить в парламентскую игру Коломойскому и Авакову, а также Пинчуку, которого связывают тесные отношения с лидером "Голоса" Вакарчуком. Также, судя по всему, его протеже Кондратюк (фракция "Батькивщины") будет вице-спикером Рады.

Причем создание группы внефракционных в 30 и более депутата (третья по численности фракция!) – это, похоже, только начало игры Коломойского и Авакова. Они понимают, что конституционное большинство нужно не часто – в отличие от стандартного в 226 голосов. А потому второй целью будет создание неформальной группы внутри "Слуги народа" тоже размером в три десятка депутатов, которая окажется зависимой от Коломойского и Авакова сильнее, чем от Зеленского.

Предпосылки для создания такой группы есть – внутри "Слуги народа" достаточно людей, близких к названным фигурам. Нарастить мышцы будет не так уж и сложно.

Остается открытым вопрос как собирается решать вопрос парламентского представительства самый большой олигарх Ринат Ахметов. Все его политические проекты на выборах провалились. А мажоритарщиков он завел не так уж и много.

Отношения с Зеленским Ахметов завязать пытается и, по некоторым данным, не так уже безуспешно. Однако против него нарастает информационная кампания. К которой вчера подключился и сам Коломойский. В своем последнем интервью он прямым текстом призвал "раскулачить" Ахметова, обложив дополнительными рентными платежами железную руду.

При этом Коломойский отзывался об Ахметове крайне уничижительно, публично усомнившись в том, понимает ли богатейший украинец разницу между понятиями "выручка" и "прибыль".

Не исключено, что новая власть попытается повторить с Ахметовым "трюк Порошенко", который сначала попытался отобрать у Рината Леонидовича его бизнес, но по итогу договорившись о крупной сумме отступных и доле в совместных проектах.

Кому нужна акция против Авакова?

Вчера фейсбучные "активисты" близкие к Порошенко начали разгонять анонс акции под Офисом президента, цель которой – заставить Зеленского убрать Авакова из списка нового правительства. По словам представителей "Слуги народа", за акцией стоит партия экс-президента, и, скорее всего, это правда.

По Авакову есть чем бить, поскольку Зеленскому сложно оправдать в глазах избирателей такое назначение. Это представитель старой власти, у которого плохой имидж в среде "партии мира" и еще хуже – среди антикоррупционеров.

Больше того, президенту тоже не хочется иметь внутри власти политика с влиянием "не первого, но и не второго". Зе не может не понимать, что тот, кто сыграл ключевую роль в падении одного президента, может сыграть ее еще раз.

Однако падения Авакова хочет Порошенко, и дело тут не только в личной мести. Цель экс-президента – ослабить власть Зеленского, и если Порошенко считает, что без Авакова эта власть ослабнет, то Зеленскому стоит задуматься.

Экс-президент лучше всех видел, как министр внутренних дел контролировал одних радикалов и управлял другими. На счету Авакова не меньше грязных акций, чем на счету Порошенко. Но он эффективен на том поле, которое окучивал под себя бывший гарант в свою бытность на Банковой. И, по мнению экс-президента, устранение главы МВД даст ему возможность управлять радикальным полем, направляя его на "пророссийского" Зеленского.

Безусловно, иллюзии Порошенко, что он управляет националистами, – это глупость. Но в остальном бывший гарант, возможно, прав. И это может стать аргументом в пользу Авакова в глазах новой власти.

Зачем Трампу понадобился Зеленский?

Международная новость с сильным украинским налетом – скоропостижный визит советника президента США по нацбезопасности Болтона в Киев. О визите сообщили сразу после окончания встречи "Большой семерки", а уже спустя несколько часов советник Трампа приземлился в Борисполе.

Главная цель визита, судя по всему, утилитарна – убедить украинскую власть отменить готовящуюся продажу предприятия "Мотор Сич" китайцам. Казалось бы, локальный вопрос превратился в огромную международную проблему, поскольку затронул тему американо-китайского военного и технологического противостояния. И вряд ли в украинской власти сегодня рады, что пришлось втянуться в такую переделку.

Однако за "решение вопроса" возможны и пряники. Так, Болтон в Киеве объявил о предстоящей встрече Трампа и Зеленского, которая должна состояться в Варшаве.

Правда, однозначно утверждать, что это будет пряник, нельзя. Учитывая тот факт, что Трамп на встрече "Большой семерки" постоянно настаивал на присутствии Путина, а ему все время напоминали об украинской проблеме, нельзя исключать, что встреча нужна Трампу, чтобы эту проблему решить.

А значит, в полный рост может встать вопрос выполнения Минских соглашений, которого Зеленский так старательно избегает.