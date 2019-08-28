Во время авиасалона МАКС-2019 в российском аэропорту Жуковский зрителям показали перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут", передает РИА Новости.

Как видно на записях, опубликованных в социальных сетях, экспериментальный истребитель выкатили на стоянку для того, чтобы его могли увидеть посетители выставки.

Сообщается, что данное воздушное судно считается уникальным. Его отличает крыло обратной стреловидности, положительно влияющее на взлетно-посадочные характеристики и управляемость истребителя на малых скоростях.

Ранее сообщалось, что появилось видео высшего пилотажа российского истребителя пятого поколения Су-57.

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