Правоохранители устанавливают личность, которая оставила гранатомет возле отеля во Львове.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Ночью опасную находку возле отеля заметил швейцар, и сразу вызвал полицию. Те подтвердили, что это ручной противотанковый гранатомет с боевым зарядом внутри. Как стало известно позже, оружие у отеля оставил прохожий", - говорится в материале.

Как рассказали в местной прокуратуре, где данный инцидент уже квалифицируют как теракт, из такого же оружия стреляли в Киеве по офису компании "Мостобуд".

У этой компании и у отеля - один и тот же собственник.

Ранее "Страна" сообщала, что ночной обстрел здания "Мостобуда" из гранатомета полиция расследует как теракт.

Еще мы рассказывали, что телеканал "112 Украина", который недавно обстреляли из гранатомета, даже не признали потерпевшей стороной.