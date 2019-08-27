С 25 августа в Украине вступил в силу Закон № 2743-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, участвовавших в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины", принятый 6 июля, передает Юрлига.

Как сообщается, законным основанием проживания на территории Украины считается военный билет лиц рядового, сержантского и старшинского состава, выданный иностранцу или лицу без гражданства, которые в установленном порядке заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины.

В Законе "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" определено, что на законных основаниях (даже если их паспорт просрочен) в Украине пребывают иностранцы и апатриды, предоставлявшие инструкторскую (стрелковую, тактическую, медицинскую, радиотехническую, и другую) помощь:

подразделениям ВСУ, других законных военных формирований, правоохранительных органов спецназначения, Министерства внутренних дел Украины, привлеченным к проведению АТО, находясь непосредственно в районах ее проведения, или привлеченным к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, находясь непосредственно в районах их проведения, или

добровольческим формированиям, образованным или самоорганизовавшимся для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и совместно с вышеупомянутыми подразделениями сдерживали РФ в Донецкой и Луганской областях.

Вместе с тем, они обязаны получить разрешение на временное проживание. На дату обращения за оформлением разрешения и до дня его получения считается, что такие лица находятся на территории Украины на законных основаниях.

Кроме того, определено, что вместо обязательства прекратить иностранное гражданство они подают декларацию об отказе от иностранного гражданства лица, получившего разрешение на временное проживание.

Иностранцы и лица без гражданства, которые защищали Украину, имеют право в течение шести месяцев со дня вступления в силу Закона обратиться в миграционную службу с заявлением об оформлении разрешения на временное проживание.

Такие лица не могут быть принудительно возвращены в страну происхождения или третью страну, которая совершила акт агрессии против Украины, или в страну, которая не признает территориальную целостность и суверенитет Украины или отказывается признавать противоправность посягательств на территориальную целостность и суверенитет Украины, в частности, голосовала против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "О территориальной целостности Украины" от 27 марта 2014 года.

Напомним, Закон № 2743-VIII, который был принят 6 июня, опубликован 25 июня в газете "Голос Украины" .

Ранее сообщалось, что Украина на четвертом месте среди стран, откуда иностранцы едут работать и учиться в РФ.