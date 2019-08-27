В Днепре суд избрал меру пресечения 56-летней женщине, подозреваемой в домашнем насилии.

"56-летнюю женщину, которая возглавляет школу в Днепре, задержали накануне. В ее доме 8-летний мальчик сидел на цепи с завязанным ртом и глазами. В целом женщина воспитывает четырех несовершеннолетних детей. Одну родную дочь, и троих детей, взятых под опеку с приюта", - говорится в сюжете ТСН.

Прокурор требовал отправить "мать" в СИЗО, но суд женщину не сильно ограничил - дома она должна находиться с 21:00 до 06:00.

Ранее "Страна" сообщала, что в Сумах подозреваемого в подготовке взрывов на "Kvartal-Fest" радикала отпустили под домашний арест.

Еще мы писали, как в частном доме Львова нашли тела матери и дочери со следами насилия.