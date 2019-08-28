Реплика является правом, а не обязанностью участника судебных дебатов. Поэтому отказ от реплики нельзя считать нарушением права на защиту, которое приводит к отмене судебного решения, передает Юрлига.

Как сообщается, после окончания выступлений председательствующий судья объявляет судебные дебаты завершенными и предоставляет последнее слово обвиняемому. Само право на последнее слово является важной процессуальной гарантией реализации обвиняемым своего права на защиту. Соответствующий вывод содержит постановление КУС ВС № 545/321/17 от 14 марта 2019 года.

Отмечается, что Коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда рассмотрела кассационную жалобу осужденного на приговор местного и определение апелляционного судов. Согласно приговору, оставленному судом апелляционной инстанции без изменений, лицо было осуждено по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющим транспортными средствами).

В кассационной жалобе осужденный просил судебные решения относительно него отменить в связи с существенным нарушением требований уголовного процессуального закона и назначить новое рассмотрение в суде первой инстанции. В частности, осужденный указал, что ему не предоставили возможность воспользоваться правом на реплику, не разъяснили права на защиту и не вручили памятку о правах и обязанностях.

КУС ВС оставил без изменений приговор местного суда, а определение суда апелляционной инстанции изменил, засчитав лицу в срок наказания срок предварительного заключения за соответствующий период из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы, учитывая следующее.

Судебные дебаты в уголовном процессе - это самостоятельная часть судебного процесса, суть которой заключается в провозглашении сторонами речей, в которых они делятся своими выводами по результатам судебного следствия, давая юридическую оценку полученным результатам, формулируют и обосновывают свои требования и предложения перед судом и свои отрицания против доводов, выводов, требований и предложений других сторон.

Согласно предписаниям ч. 7 ст. 364 УПК по завершении речей участники судебных дебатов имеют право обменяться репликами. Реплика - это короткое выступление участника судебных дебатов, возражающего другой стороне относительно вопросов, которые та изложила в своей речи или в реплике. Ни прокурор, ни защитник, ни иные лица, имеющие право выступать в судебных дебатах, не должны рассчитывать на реплику как на возможность дополнить основное выступление. Неосвещение какого-либо вопроса в основной речи с расчетом на реплику является неправильным, потому что реплики может и не быть.

Воспользоваться репликой - право, а не обязанность участника судебных дебатов. Отказ от реплики не означает, что отказавшийся согласен с выступлениями других участников процесса. После окончания выступлений председательствующий судья объявляет судебные дебаты завершенными и предоставляет последнее слово обвиняемому. Именно право на последнее слово является важной процессуальной гарантией реализации обвиняемым своего права на защиту.

Из материалов уголовного производства и протокола судебного заседания ясно, что после окончания судебных дебатов участники судебного процесса отказались от реплики, после чего обвиняемый выступил с последним словом. Также суд выяснял у обвиняемого, понятны ли ему его права, любых ходатайств, в частности и относительно привлечения к участию по делу защитника, он не заявил.

Коллегия КУС ВС постановила, что нет никаких оснований утверждать, что в судебном заседании было нарушено право на защиту. В связи с чем, нарушений закона, которые могли бы стать основанием для отмены или изменения обжалованных судебных решений, при рассмотрении дела в суде кассационной инстанции установлено не было.

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