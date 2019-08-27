В Киеве мужчина в одном из столичных дворов за рулем автомобиля выломал шлагбаум и сбил пешехода.

Как говорится в сюжете ТСН, мужчина выломал шлагбаум, сбил пешехода, а потом сам вызвал полицейских и скорую помощь.

Пострадавшего с различными травмами госпитализировали.

"Водитель же во время показаний правоохранителям говорит, что совершил наезд из-за испуга", - рассказывается в сюжете.

Как выяснилось, до наезда на мужчину, виновник пытался выломать шлагбаум, чтоб проехать.

"Это он уже второй раз сломал, первый раз был неделю назад, мы вызывали полицию", - рассказывает местный житель.

На портале "Киев оперативный" подробно описали инцидент.

"Сегодня, уже второй раз, этот человек сломал преграду, заехал во двор и бросил там свой автомобиль. Все это видел один из жителей дома, который вызвал полицию и заблокировал авто. Водитель, не дожидаясь полиции, просто нажал на педаль газа и сбил мужчину. Как оказалось, за рулем находился гражданин с множеством справок о различных психические болезни и отсутствием водительского удостоверения. Он не является жителем дома", - говорится в сообщении.

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