Экс-наставник киевского Динамо Александр Хацкевич может продолжить карьеру в Беларуси.

Как стало известно порталу "Динамомания", Хацкевич, освобожденный 14 августа с поста главного тренера киевского "Динамо", может продолжить карьеру в своем родном клубе - минском "Динамо".

Он готов сменить на тренерском мостике своего бывшего партнера по сборной Беларуси Сергея Гуренко, чьей работой не очень довольны новые владельцы клуба.

Отмечается, что минчане вылетели из Лиги Европы, уступив скромной латвийской команде.

1 сентября команда сыграет с "Неманом" из Гродно и в случае неудачи может возникнуть вопрос о смене тренера.

Основным конкурентом Хацкевича на должность главного тренера минского “Динамо” называют Олега Дулуба, бывшего наставника "Черноморца" и "Карпат".

Ранее "Страна" рассказывала, что из "Динамо" вслед за Хацкевичем ушел и помощник Реброва из Испании.

Также отмечалось, что после ухода белорусского наставника тренером "Динамо" второй раз в карьере стал Алексей Михайличенко.