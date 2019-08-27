Правительство утвердило состав Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Соответствующее распоряжение №655-р было принято на правительственном заседании 21 августа 2019 года, передает Юрлига.

Образована указанная комиссия во исполнение статьи 45 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в соответствии с которой Комиссия является коллегиальным органом в составе 9 членов.

Срок полномочий члена Комиссии составляет 6 лет. Один и тот же человек может быть членом Комиссии не более чем 2 срока подряд.

Так, в состав Комиссии вошли:

Орыся Демская - доктор филологических наук по специальности "украинский язык", профессор

Лада Коломиец - доктор филологических наук по специальности "переводоведение", профессор

Людмила Кравченко - кандидат филологических наук по специальности "украинский язык", доцент

Наталия Мазур - кандидат филологических наук по специальности "украинский язык", доцент

Данута Мазурик - кандидат филологических наук по специальности "украинский язык", доцент

Александр Мирончук - кандидат филологических наук по специальности "украинский язык", доцент

Владимир Мозгунов - кандидат филологических наук по специальности "украинский язык", доцент

Елена Труш - кандидат филологических наук по специальности "украинский язык", доцент

Юлия Чернобров - кандидат филологических наук по специальности "украинский язык"

Согласно статье 43 языкового закона Нацкомиссия по стандартам государственного языка будет прорабатывать стандарты украинского языка как государственного.

Заданием Комиссии определено сохранение и развитие государственного языка через установление его стандартов и методов проверки уровня владения государственным языком, необходимого для получения гражданства или занятия определенных законами должностей.

Решения Комиссии обязательны до выполнения на всей территории Украины и могут быть обжалованы в судебном порядке.

Комиссия, среди прочего, будет нарабатывать (с учетом предложений и заключений Института украинского языка НАН Украины, других научных и образовательных учреждений) и утверждать стандарты государственного языка: правописание украинского языка и изменения в него; украинскую терминологию; стандарты транскрибирования и транслитерации; утверждать требования к уровням владения государственным языком для получения гражданства Украины; утвердит задание для проведения экзамена на уровень владения государственным языком и форму государственного сертификата;будет организовывать экзамены для определения уровня владения государственным языком и назначать специально уполномоченные государством учреждения, которые будут проводить экзамены.

Во время наработки стандартов украинской терминологии в разных отраслях Нацкомиссия будет способствовать применению украинских слов, словосочетаний и терминов вместо иноязычных.

Ранее "Страна" информировала, что в Нацсовете уличили некоторые радиостанции в саботаже языковых квот.

Еще мы сообщали, что Кабмин намерен увеличить долю использование украинского языка в быту до 75%.