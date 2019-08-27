Сегодня, 27 августа, в киевском аэропорту Жуляны была задержана экс-министр здравоохранения времен Виктора Януковича Раиса Богатырева.

Об этом рассказал представитель Нацполиции Ярослав Тракало, передает Укринформ.

При этом пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что Богатырева прилетела рейсом из Минска.

"Во время прохождения пограничного контроля на нее сработала наша база данных. Пограничники установили, что в отношении нее есть поручение от правоохранительных органов и, собственно, после этого она была передана сотрудникам Нацполиции", - сказал он.

Как сообщалось, решением Голосеевского суда от 14 августа прокуратура Киева обязана закрыть уголовное производство против бывшего министра здравоохранения Раисы Богатыревой, поскольку, по выводам суда, по делу истек срок досудебного расследования и последующие следственные действия невозможны.

В свою очередь в прокуратуре сообщили, что готовятся обжаловать это решение суда.

Ранее "Страна" информировала, что 20 августа Печерский суд заочно арестовал экс-министра Александра Клименко.

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