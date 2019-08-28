Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский прокомментировал "Стране" скандал с депутатом Александром Куницким, которого без его ведома перевели в другой комитет.

"Подобные "казусы" не лицеприятны для нас, как партии, которая демонстрировала намерение все делать публично. Ведь одно дело, если бы некий депутат просто заявлял о том, что хочет попасть в комитет – но в итоге не попал. Ну, бывает. Но когда Куницкий уже был в предварительном составе в комитета, сходил на подготовительное заседание, глава комитета подтвердил ему должность замглавы, а потом вдруг оказывается, что его кто-то куда-то перевел – это нонсенс", - возмутился Дубинский.

При этом он отметил, что не знает кто и на основании чего принял решение о переводе Куницкого в другой комитет.

"На основании чего принимаются такие решения? Кто их принимает? Для чего? Никто этого не знает. Я прочёл у Александра, что кто-то кого-то попросил, это было чье-то пожелание. Чье? Гардеробщицы Рады? Мистера Трампа? Очень бы не хотелось, чтобы на старте нашей работы, когда к партии прикованы миллионы глаз, когда на нее возлагают большие надежды, происходила такая дискоммуникация. Когда решения не обсуждаются с людьми, которые уже непосредственно находятся внутри процесса и имеют право понимать. Хотя бы из уважения к ним", - сообщил он.

По его словам, в финансовом комитете, в который он входит, подобные ситуации не происходят.

"Например, я не знаю многих вещей, которые по сути должны были бы обсуждаться с членами партии. Как минимум, какие законопроекты будут вынесены в зал в первые дни? Кто и как их писал? С какой целью? При этом, в финансовом комитете, куда вхожу я, и который возглавляет Даниил Гетьманцев, такого нет. Мы ведем обсуждения законопроектов, имеем возможность высказываться, давать предложения. У нас идет качественная и прозрачная работа. Хочу пожелать коллегам того же", - сказал нардеп.

Как ранее писала "Страна", в пропрезидентской партии "Слуга народа" произошел первый публичный внутренний конфликт. Народного депутата от СН Александра Куницкого, который, по предварительным данным, должен был стать заместителем главы комитета по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности, без его ведома перевели в другой документ.

В свою очередь Дубинский прокомментировал ситуацию в Facebook и решил привлечь внимание партии к этому случаю.

Дубинский, который решил привлечь внимание партии к этому случаю.

"А давайте привлечём внимание партии СН к этому вопиющему случаю. Человека и гражданина, который посвятил годы борьбе с коррупцией и произволом МВД - пытаются вытолкать из Правоохранительного комитета Рады. Причём, втихаря и без пояснений. Уверен, руководство партии должно отреагировать", - написал он.

Напомним, во время избирательной кампании имя Куницкого фигурировало в нескольких скандальных историях. Народный депутат Андрей Денисенко заявлял о том, что Александр Куницкий имеет гражданство Израиля и часто посещает Россию.

При этом во время одной из встреч с избирателями Куницкий якобы сам подтвердил, что с 12 лет имеет гражданство Израиля, а также проходил службу в армии этой страны.

11 июля ЦИК отменила регистрацию Куницкого в качестве кандидата из-за двойного гражданства. Но 14 июля 6-й апелляционный административный суд отменил решение ЦИКа. За два дня до голосования, 19 июля, Верховный суд допустил Куницкого к выборам.