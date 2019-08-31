В сети появилось новое фото помолодевшей Аллы Пугачевой с мужем Максимом Галкиным, сыном Гарри и дочерью Лизой. Снимок опубликован на странице одной из фан-групп Примадонны в Instagram.

В комментариях пользователи восхищаются семьей Примадонны и ее внешним видом: "Шикарная семья", "Пугачева шикарная", "Галкин красавчик", "Шикарная Алла Борисовна", "Замечательная семья", - говорится в подписи под снимком. На фотографии Алла Борисовна выглядит стройной и спортивной. На ней красная кофта, светлые джинсы и серая кепка. Глаза артистка спрятала за солнцезащитными очками. Галкин также выглядит молодежно.

Фото: instagram.com

Судя по фотографиям на странице четы Галкиных, недавно семья вместе с детьми отдохнула в Прибалтике. Вместе с ними была подруга Пугачевой Лайма Вайкуле и ее супруг Андрей. На снимке вся компания ужинает за столом.

Фото: maxgalkinru/Instagram

Как сообщала "Страна", в апреле Пугачева отметила 70 лет. Ее поздравил с юбилеем президент России Владимир Путин. "Талант и неординарные вокальные данные, яркий артистический темперамент и работоспособность подняли вас на вершину эстрадного Олимпа, снискали поистине всенародную славу", - отмечалось в поздравительной телеграмме.

Ранее Пугачева и Вайкуле сняли видео о сетях, из которых не выбраться. Также в сети появилось видео, как Пугачева с Вайкуле сходили на дискотеку без Галкина.