Пограничники и сотрудники СБУ выполнили решение суда по сопровождению арестованного судна "Мрия" в порт Херсона.

Об этом сообщает прокуратура АР Крым в Telegram-канале.

"Пограничные оперативные подразделения Азово-Черноморского регионального управления ГПСУ, сотрудники СБУ в АР Крым, вместе с морской охраной, выполнили решение суда по сопровождению арестованного судна Mriya к месту хранения", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, из-за отказа капитана судна выполнять решение суда и фактически самоустранения от выполнения своих обязанностей по управлению судном и командой, правоохранители доставили судно из акватории Черного моря в порт Херсона.

"В настоящее время судно Mriya находится в Херсонском морском порту под охраной", - сообщает ведомство.

Как сообщалось, 10 августа в порту Херсона украинские правоохранители проводили обыск на судне "Мрия", которое в нарушение закона заходило в закрытые порты Крыма и подозревается в контрабанде нефтепродуктов, в частности, в перевозке топлива для Черноморского флота РФ.

13 августа Херсонский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства об аресте судна, 14 августа прокуратура АРК обжаловала это решение.

15 августа данное судно оставило порт в Херсоне и взяло курс на Одессу, а потом вышло в нейтральные воды Черного моря.

19 августа Херсонский апелляционный суд наложил арест на это судно, подозреваемое в поставках топлива в оккупированный Крым для Черноморского флота РФ.

Как было установлено ранее, судно "Мрия" в 2015 году, тогда под названием Vilga и под флагом России (ИМО: 9109811) трижды заходило в порт Севастополя для доставки нефтепродуктов на главную нефтебазу Черноморского флота РФ в Сухарной балке: 11 мая, 1 июня и 26 июня.

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