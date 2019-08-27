Появились откровенные фото, как Maruv в кимоно из латекса целовалась с танцовщицами в Сочи
Популярная украинская певица MARUV, которая представила эпатажный номер в латексной одежде на высоких каблуках на "Танцах со звездами", выступила с концертом в Сочи 23 августа.
Провокационные снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
Девушка с шоу-балетом выступала в латексной одежде. MARUV была одета в черное латексное кимоно с разрезами по всей длине ног. Ее танцовщицы выделялись на сцене провокационными нарядами из красного латекса.
Как сообщили присутствующие на концерте, программа выступления не обошлась без поцелуя MARUV с одной из танцовщиц.
Как сообщала "Страна", в июне Maruv стала блондинкой и показала секси-фото.
Ранее певица Maruv в откровенной позе в Instagram показала фрагмент нового клипа.
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