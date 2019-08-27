Популярная украинская певица MARUV, которая представила эпатажный номер в латексной одежде на высоких каблуках на "Танцах со звездами", выступила с концертом в Сочи 23 августа.

Провокационные снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Девушка с шоу-балетом выступала в латексной одежде. MARUV была одета в черное латексное кимоно с разрезами по всей длине ног. Ее танцовщицы выделялись на сцене провокационными нарядами из красного латекса.

Как сообщили присутствующие на концерте, программа выступления не обошлась без поцелуя MARUV с одной из танцовщиц.

Как сообщала "Страна", в июне Maruv стала блондинкой и показала секси-фото.

Ранее певица Maruv в откровенной позе в Instagram показала фрагмент нового клипа.