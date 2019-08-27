Источники "Страны" подтвердили, что экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарёва получила привод на допрос по делу о её соучастии в коррупционных схемах хищения средств "Укроборонпрома", о чем сообщал ранее юрист Андрей Портнов.

"Друзья, по большому секрету информирую, что сегодня суд дал санкцию на принудительный привод Гонтаревой на допрос по делу о её соучастии в хищении и переводе в офшоры средств Укроборонпрома", - написал Портнов.

Скриншот: t.me/s/PortnovUA

Фото: Страна.ua

Как сообщалось, 6 августа генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что бывшую главу НБУ Валерию Гонтареву и экс-заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова вызывают в ГПУ для уведомления о подозрении в деле о расхищении средств при сделке Аграрного фонда и одного из банков.

По данным следствия, Гонтарева, Филатов и еще один фигурант Константин Стеценко обслуживали указанную сделку, будучи сотрудниками инвестгруппы ICU.

Также 31 июля ГБР начало расследование причастности экс-президента Петра Порошенко, Гонтаревой и должностных лиц "Укроборонпрома" и "Укрэксимбанка" к нанесению ущерба государственному концерну. По словам Портнова, они организовали многомиллионные перечисления госсредств в офшоры.