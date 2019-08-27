Журналисты начали обсуждать личную жизнь легендарной певицы - Софии Ротару. 72-летней артистке приписывают роман с бывшим солистом группы "Турбомода" и экс-возлюбленным Татьяны Булановой Сашей Поповым, который младше ее на 33 года. Об этом сообщает российское издание "Собеседник".

Ранее Попов не скрывал своего восхищения Ротару и даже предлагал ей руку и сердце. А сейчас он якобы часто ездит в Киев.

"Саша в последнее время часто ездит в Киев, - рассказал источник издания. - Ему повезло - у него белорусский паспорт, поэтому въезжать на территорию Украины он может беспрепятственно. Там он днюет и ночует. А когда у него спрашивают, что делает в Киеве, лишь улыбается в ответ".

Также корреспонденты издания заметили Попова на концертах Ротару, он стоял за кулисами. А после он разместил в своих соцсетях совместные фотографии с артисткой. На них певица улыбается и нежно держит его за руку.

"Я смотрел и утопал в этих глазах, не слыша ничего вокруг", – подписал фотографию с Софией Попов. Журналисты связались с Сашей, чтобы узнать правду о том, что его связывает с певицей.

Едва услышав вопрос про Ротару, он тут же бросил трубку. София Михайловна также комментариев не дает.

Фото: sashapopov911/Instagram

Как сообщала "Страна", в июле на "Славянском базаре" в Витебске Софию Ротару засыпали цветами, а она спела новую песню.

Напомним, украинская певица Maruv представила эпатажный номер на "Танцах со звездами".