По данным источника "Страны" среди депутатов новой Рады, фракция "Батькивщина" снова выдвинула Елену Кондратюк на пост второго вице-спикера Верховной Рады.

Это произошло в результате критики, что фракция "Слуга народа" слишком зависима от пожелания Коломойского и Авакова. Ранее считалось, что главным претендентом на позицию вице-спикера является их кандидатура Ирина Констанкевич.

Кондратюк называют человеком близким к другому олигарху Виктору Пинчуку.

"При этом об оппозиционности Батькивщины говорить нет оснований - фракция получила от «слуг народа» максимальное представительство в руководстве комитетов. Таким образом, де-факто мега-большинство Зеленского в ВР теперь включает группу Коломойского-Авакова, Голос и Батькивщину", - говорит источник.

Как писала "Страна", Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и олигарх Игорь Коломойский формируют свою группу мажоритарщиков в Верховной Раде.

Как сообщили "Стране" источники в депутатском корпусе, группа будет себя позиционировать как сателлит "Слуги народа", поддерживая инициативы партии президента. С другой стороны, будет дополнительным инструментом влияния Авакова и Коломойским на решения парламента (особенно, связанные с внесением изменений в Конституцию, для чего у "Слуги народа" не хватает несколько десятков человек для конституционного большинства в 300 человек).