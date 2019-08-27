В распоряжении "Страны" оказался полный список руководства всех комитетов Верховной Рады IX созыва, которая начинает свою работу в пятницу, 29 августа.  

Ниже предлагаем вниманию перечень фамилий будущих народных депутатов и должности, которые они будут занимать.

Главы комитетов: 

  1. Николай Сольский, партия "Слуга народа" - комитет по вопросам аграрной и земельной политики, 
  2. Анастасия Красносельская, "Слуга народа" - комитет по антикоррупционной политики, 
  3. Юрий Аристов, "Слуга народа" - комитет по вопросам бюджета, 
  4. Александр Ткаченко, "Слуга народа" - комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, 
  5. Олег Бондаренко, "Слуга народа" - комитет по вопросам экологической политики и природопользования, 
  6. Дмитрий Наталуха, "Слуга народа" - комитет по вопросам экономического развития, 
  7. Андрей Герус, "Слуга народа" - комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, 
  8. Михаил Радуцкий, "Слуга народа" - комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, 
  9. Богдан Яременко, "Слуга народа" - комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, 
  10. Иванна Климпуш-Цинцадзе, "Европейская солидарность" - комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом, 
  11. Андрей Кожемякин, "Батькивщина" - комитет по вопросам молодежи и спорта, 
  12. Александр Завитневич, "Слуга народа" - комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, 
  13. Андрей Клочко, "Слуга народа" - комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
  14. Сергей Бабак, "Слуга народа" - комитет по вопросам образования, науки и инноваций,
  15. Дмитрий Кубинец, внефракционный - комитет по вопросам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
  16. Ирина Венедиктова, "Слуга народа" - комитет по вопросам правовой политики,
  17. Денис Монастырский, "Слуга народа" - комитет по вопросам правоохранительной деятельности,
  18. Сергей Кальченко, "Слуга народа" - комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады,
  19. Нестор Шуфрич, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - комитет по вопросам свободы слова,
  20. Галина Третьякова, "Слуга народа" - комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов,
  21. Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры - должность главы вакантная, для депутата от "Слуги народа",
  22. Данил Гетманцев, "Слуга народа" - комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики,
  23. Михаил Крячко, "Слуга народа" - комитет по вопросам цифровой трансформации. 

Итого, как сообщал ранее источник "Страны", народные депутаты от президентской партии возглавят 19 комитетов. По одному комитету у "Оппозиционной платформы - За жизнь", "Европейской солидарности, "Батькивщины"; одним комитетом будет управлять внефракционный нардеп. 

Напомним, законодательные инициативы в Верховной Раде проходят через профильные комитеты и без их согласования не могут быть вынесены на голосование. 

Полный список руководителей комитетов приведен ниже. Он оформлен в формате предложений подгруппы №1 по распределению руководящих должностей в комитетах от сегодняшнего числа. 

Как распределяют должности в новом парламенте читайте в нашем материале

Кто станет министрами в новом правительстве читайте здесь

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!