В распоряжении "Страны" оказался полный список руководства всех комитетов Верховной Рады IX созыва, которая начинает свою работу в пятницу, 29 августа.

Ниже предлагаем вниманию перечень фамилий будущих народных депутатов и должности, которые они будут занимать.

Главы комитетов:

Николай Сольский, партия "Слуга народа" - комитет по вопросам аграрной и земельной политики, Анастасия Красносельская, "Слуга народа" - комитет по антикоррупционной политики, Юрий Аристов, "Слуга народа" - комитет по вопросам бюджета, Александр Ткаченко, "Слуга народа" - комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, Олег Бондаренко, "Слуга народа" - комитет по вопросам экологической политики и природопользования, Дмитрий Наталуха, "Слуга народа" - комитет по вопросам экономического развития, Андрей Герус, "Слуга народа" - комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, Михаил Радуцкий, "Слуга народа" - комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, Богдан Яременко, "Слуга народа" - комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, Иванна Климпуш-Цинцадзе, "Европейская солидарность" - комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом, Андрей Кожемякин, "Батькивщина" - комитет по вопросам молодежи и спорта, Александр Завитневич, "Слуга народа" - комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Андрей Клочко, "Слуга народа" - комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Сергей Бабак, "Слуга народа" - комитет по вопросам образования, науки и инноваций, Дмитрий Кубинец, внефракционный - комитет по вопросам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Ирина Венедиктова, "Слуга народа" - комитет по вопросам правовой политики, Денис Монастырский, "Слуга народа" - комитет по вопросам правоохранительной деятельности, Сергей Кальченко, "Слуга народа" - комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады, Нестор Шуфрич, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - комитет по вопросам свободы слова, Галина Третьякова, "Слуга народа" - комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры - должность главы вакантная, для депутата от "Слуги народа", Данил Гетманцев, "Слуга народа" - комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, Михаил Крячко, "Слуга народа" - комитет по вопросам цифровой трансформации.

Итого, как сообщал ранее источник "Страны", народные депутаты от президентской партии возглавят 19 комитетов. По одному комитету у "Оппозиционной платформы - За жизнь", "Европейской солидарности, "Батькивщины"; одним комитетом будет управлять внефракционный нардеп.

Напомним, законодательные инициативы в Верховной Раде проходят через профильные комитеты и без их согласования не могут быть вынесены на голосование.

Полный список руководителей комитетов приведен ниже. Он оформлен в формате предложений подгруппы №1 по распределению руководящих должностей в комитетах от сегодняшнего числа.

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