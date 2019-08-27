В распоряжении "Страны" оказался полный список руководства всех комитетов Верховной Рады IX созыва, которая начинает свою работу в пятницу, 29 августа.
Ниже предлагаем вниманию перечень фамилий будущих народных депутатов и должности, которые они будут занимать.
Главы комитетов:
- Николай Сольский, партия "Слуга народа" - комитет по вопросам аграрной и земельной политики,
- Анастасия Красносельская, "Слуга народа" - комитет по антикоррупционной политики,
- Юрий Аристов, "Слуга народа" - комитет по вопросам бюджета,
- Александр Ткаченко, "Слуга народа" - комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики,
- Олег Бондаренко, "Слуга народа" - комитет по вопросам экологической политики и природопользования,
- Дмитрий Наталуха, "Слуга народа" - комитет по вопросам экономического развития,
- Андрей Герус, "Слуга народа" - комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг,
- Михаил Радуцкий, "Слуга народа" - комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования,
- Богдан Яременко, "Слуга народа" - комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества,
- Иванна Климпуш-Цинцадзе, "Европейская солидарность" - комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом,
- Андрей Кожемякин, "Батькивщина" - комитет по вопросам молодежи и спорта,
- Александр Завитневич, "Слуга народа" - комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки,
- Андрей Клочко, "Слуга народа" - комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
- Сергей Бабак, "Слуга народа" - комитет по вопросам образования, науки и инноваций,
- Дмитрий Кубинец, внефракционный - комитет по вопросам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
- Ирина Венедиктова, "Слуга народа" - комитет по вопросам правовой политики,
- Денис Монастырский, "Слуга народа" - комитет по вопросам правоохранительной деятельности,
- Сергей Кальченко, "Слуга народа" - комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады,
- Нестор Шуфрич, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - комитет по вопросам свободы слова,
- Галина Третьякова, "Слуга народа" - комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов,
- Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры - должность главы вакантная, для депутата от "Слуги народа",
- Данил Гетманцев, "Слуга народа" - комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики,
- Михаил Крячко, "Слуга народа" - комитет по вопросам цифровой трансформации.
Итого, как сообщал ранее источник "Страны", народные депутаты от президентской партии возглавят 19 комитетов. По одному комитету у "Оппозиционной платформы - За жизнь", "Европейской солидарности, "Батькивщины"; одним комитетом будет управлять внефракционный нардеп.
Напомним, законодательные инициативы в Верховной Раде проходят через профильные комитеты и без их согласования не могут быть вынесены на голосование.
Полный список руководителей комитетов приведен ниже. Он оформлен в формате предложений подгруппы №1 по распределению руководящих должностей в комитетах от сегодняшнего числа.
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