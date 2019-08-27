Более 3,7 тысяч военнослужащих из 14 стран НАТО и партнеров будут принимать участие в украино-американских командно-штабных учениях с привлечением войск Rapid Trident-2019, передает Укринформ.

Учения состоятся 13-28 сентября на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного, сообщили собственному корреспонденту Укринформа в командовании Сухопутных войск США в Европе (US Army Europe).

"В учениях примут участие около 3.700 военнослужащих из 14 стран союзников и партнеров, включая почти 375 американских военных и представителей гражданского персонала", - сообщили в командовании Сухопутных войск США в Европе.

Отмечается, что американская компонента будет представлена на Rapid Trident личным составом 101-й аэромобильной дивизии, Национальной гвардии Калифорнии, 7-м учебным командованием Сухопутных войск, а также командованием специальных операций в Европе.

Сообщается, что учения Rapid Trident должны способствовать дальнейшей модернизации оборонного сектора Украины по стандартам США и НАТО, а также укреплению региональной безопасности и международной интеграции.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ примут участие в международных военных учениях в Германии Combined Resolve-12.

Также мы писали, что в Одессе стартовали учения Sea Breeze 2019. В них участвуют около 30 кораблей и 24 самолета.