Украинская поп-певица Настя Каменских (выступает под сценическим псевдонимом NK) после серии провокационных снимков в боди и нижнем белье, решила перейти с интимной темы на спортивную, опубликовав фото утренних занятий йогой на своей странице в Instagram.

Настя подписала снимок, поделившись философскими размышлениями о жизни: "Я уверенна, что все в этом мире не случайно! Как только я захотела и послала в космос свое огромное желание поучаствовать в йога ретрите, как оно тут же сбылось! Хотя казалось бы, такой загруженный период, что это просто невозможно! Все же наши мысли и запросы великая сила! Главное, правильно формулировать и все получится! Не могу даже передать, как я счастлива окунуться на целых четыре дня в мир йоги и самопознания!", - поделилась певица.

Поклонникам певицы понравились изменения Насти. Они поспешили поделиться своими впечатлениями в комментариях: "Я вижу прекрасное состояние души и тела", "Ты такая молодец", "Главное правильно формулировать свое желание", "Сексуальная леди", "Настя - ты гордость нашей страны. В тебе есть все. Ты сама Космос!", "Кажется, Настя познала дзен", - не нарадуются фолловеры более скромным снимкам фаворитки.

Любимица в кадре сидит в асане в черных лосинах и коротком топе, без макияжа.

Фото: kamenskux/Instagram

Как сообщала "Страна", в середине августа Настя Каменских показала себя в прозрачном белье и соблазнительных позах.

Ранее Каменских показала фото и видео, как она тренируется в Киеве на фоне живописных видов столицы.



