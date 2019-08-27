Комитет по вопросам свободы слова в Верховной Раде Украины возглавит представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич. Об этом "Стране" стало известно из собственных источников.

До этого Шуфрич сообщил журналистам, что партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" предложила "Слуге народа" назвать имя кандидата на должность вице-спикера нового парламента.

"Мы направили предложение на занятие должности вице-спикера. Это была инициатива "Слуги народа", мы ответили на нее. Мы подтвердили, что готовы предоставить кандидатуру на должность вице-спикера", - сказал политик.

Ранее сообщалось, что Комитет Рады по финансовой, налоговой и таможенной политике возглавит Гетьманцев, его замом станет Дубинский, а секретарем Палица.

Также "Страна" писала, что группе внефракционных депутатов, подконтрольных Коломойскому и Авакову отдадут должности секретарей ряда важнейших комитетов.