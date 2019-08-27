Глава Минздрава Ульяна Супрун рассказала о первой смерти вейпера, которую зафиксировали в США. Мужчина скончался от тяжелой болезни легких, вызванной курением электронного устройства. Об этом Супрун сообщила в Facebook.

"На днях была зафиксирована первая смерть от тяжелой болезни легких среди людей, которые используют электронные устройства для курения или вейпы. Это произошло в штате Иллинойс, США. Пациент умер в результате развития серьезной респираторной болезни, которую связывают именно с использованием электронных устройств. CDC сообщило, что зафиксировано около 193 подобных случаев такого заболевания в 22 штатах в течение 2 месяцев (с конца июня до конца августа). Сейчас идет расследование причин всех случаев", - написала Супрун.

По ее словам, пока неизвестно, что именно послужило причиной этой болезни, но ее возникновение напрямую связывают с использованием электронных девайсов. Все люди, у которых были зафиксированы симптомы, сообщили о регулярном или недавнем использовании таких устройств. Характерными были кашель, одышка и усталость, а также рвота и диарея. Доказательств, что эти симптомы имеют инфекционное происхождение, пока нет. В то же время остается неясным, имеют ли эти случаи одну причину или это разные заболевания с подобными признаками.

Супрун подчеркнула, что эксперты видят потенциальную угрозу в веществах, входящих в состав жидкостей для заправки вейпов и других электронных устройств для курения. "Что именно вдыхает человек во время курения электронного устройства или вейпа - неизвестно", - уверяет глава Минздрава и предупреждает, что безопасных сигарет не существует.

Супрун предлагает на законодательном уровне ввести определение электронных сигарет, регулировать содержание компонентов, в частности ароматизаторов, и ограничить продажу табака. "Это поможет сохранить здоровье украинцев, а также приблизит наше законодательство к европейским стандартам", - убеждена Супрун.

Как сообщала "Страна", за полгода курильщики Киева пополнили бюджет на 94 тысячи гривен - полиция.

Напомним, ученые определили, что женщины, которые долго работают с бытовой химией, вредят легким, как и заядлые курильщики.

Также Супрун рассказала, что каждый пятый болеющий туберкулезом не знает о своей болезни.