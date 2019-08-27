Украинский президент Владимир Зеленский в среду, 28 августа, встретится с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Как писала "Страна", владелец компании "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев якобы продал стратегический завод китайской Skyrizon. Сейчас сделка ожидает одобрения в АМКУ.

Китайская сторона, чтобы снять вопросы со стороны украинской власти, готова оставить государству его пакет акций в 25% "Мотор Сичи" и даже доплатить. То есть якобы предлагает взаимовыгодное сотрудничество.

Однако, данная идея не понравилась США. Недавно в The Wall Street Journal появилась информация о том, что "помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон стремится не допустить покупку китайской инвестиционной компанией Skyrizon украинского двигателе-строительного завода "Мотор Сич". Издание также сообщило, что Болтон лично едет в Киев по этому вопросу.

"Мы собираемся провести разговор с украинцами по поводу амбиций Китая и изложить наше мнение о том, на что способен Китай", — цитирует The Wall Street Journal свой источник в Белом доме. Якобы попытка США помешать этой сделке является ни много, ни мало частью стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов.



В обед 28 августа Болтон уже будет в Киеве. Как сообщило на своей странице в Facebook посольство США в Украине, "приезд посла Болтона подчеркивает поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантического пути. Он надеется на продуктивные встречи с украинскими чиновниками. Но источники "Страны" заверяют — главной темой станет именно "Мотор Сич".

"Будут требовать не просто отмены сделки, а национализации предприятия", — сказал наш источник. По его словам, сейчас именно в Украине решается судьба очередного раунда американо-китайского технологического противостояния.

Ранее сообщалось, что акции "Мотор Сич" уже проданы китайцам — представитель завода.

Также мы писали, что американцы хотят помешать покупке "Мотор-сичи" китайцами .