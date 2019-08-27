В Кремле поддерживают идею проведения саммита нормандской четверки, который должен пройти в сентябре. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова пишет "Интерфакс".

"Очень активно идет разговор о возобновлении работы "нормандского формата" на высшем уровне. Эту идею поддерживают все - и Берлин, и Париж, и президент Зеленский, и президент Путин. Нужна результативность", - сказал Песков.

Он заявил, что эксперты должны определить результативность предстоящего саммита, а после этого уже нужно принимать решение о его проведении.

"Но саму идею проведения саммита поддерживают все участники "нормандской четверки", - сказал Песков.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявил, что встреча в нормандском формате пройдет в сентябре. При этом он не уточнил, где именно она состоится.

Также сообщалось, что в Париже и Берлине надеются достигнуть конкретных результатов по итогам запланированного на сентябрь саммита нормандской четверки.