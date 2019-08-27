В субботу, 31 августа, телеканал "1+1" покажет интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, посвященное его 100 дням на посту главы государства. Анонс программы размещен на сайте телеканала, он также был распространен в социальных сетях студией "Квартал 95".

В ролике актер Станислав Боклан, который сыграл в сериале "Слуга народа", обратился к президенту:

"Здравствуйте, господин президент Голоборо... Простите. Зеленский. Это я, ваш бывший премьер-министр".

Как уточнил актер, за 100 дней президентства Зеленского, "у украинцев появилось очень много вопросов".

"Например, что вы уже сделали для страны за это время. Что вы будете делать со всей той властью, которую получили после парламентских выборов. Какие смс вам пишет Коломойский и что Андрей Богдан постоянно шепчет вам на ухо", - говорит Боклан.

Видео: Facebook/Студия "Квартал 95"

Ранее "Страна" показала десять главных фото Зеленского за 100 дней президентства.

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