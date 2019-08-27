Экс-министр здравоохранения Украины времен экс-президента Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции Украины. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник.

"Богатырева сегодня вернулась в Украину. Была в аэропорту "Жуляны" (Киев – Ред.) передана Нацполиции", - сказал собеседник агентства во вторник вечером.

Как сообщалось, Богатырева в Украине подозревается в расхищении государственных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Генеральная прокуратура Украины 16 сентября 2016 года обратилась в Печерский районный суд Киева для получения разрешения на проведение специального досудебного расследования (заочного производства) в отношении подозреваемой Богатыревой в связи с тем, что эта подозреваемая умышленно уклоняется от следствия и суда.

Также Генпрокуратура еще в 2015 году с целью получения доказательств противоправной деятельности Богатыревой направила в компетентные органы иностранных государств запросы об оказании международной правовой помощи, которые до сих пор находятся в исполнении иностранных компетентных учреждений.

Напомним, 20 августа Голосеевский суд обязал прокуратуру Киева в кратчайшие сроки принять решение о закрытии уголовного дела против экс-министр здравоохранения Раисы Богатыревой.

Также "Страна" писала о том, что Интерпол с сентября 2016 года не ищет экс-главу Минздрава Украины Раису Богатыреву.

В марте 2016 года ЕС исключил из санкционного списка Раису Богатыреву.