Бразильский капитан донецкого Шахтера Тайсон, в покупке которого недавно заинтересовался итальянский клуб "Рома", попросил его отпустить. Соответствующий пост футболист опубликовал в Instagram.

После того как донецкий ФК 25 августа со счетом 5:1 обыграл в пятом туре Украинской премьер-лиги "Мариуполь", Тайсон опубликовал несколько фото с игры.

"Отпустите! Спасибо богу за все", - написал он в подписи к посту, где он вместо традиционного приветствия с молоточками держит руки крестом, словно говоря "Хватит".

Скриншот: Instagram/ taisonfreda7

Напомним, футбольный клуб "Рома", выступающий в итальянской Серии А, может заключить соглашение с Тайсоном может быть заключено уже на этой неделе.

Сам Тайсон перешел в "Шахтер" зимой 2013 года из "Металлиста" за 16 млн евро. Действующий контракт бразильца с "горняками" действует до 2021 года.

Ранее Тайсон выступал за "Металлист" и "Интернасьонал" и семь раз примерял футболку сборной Бразилии, забив один мяч.

"Рома", где главным тренером сейчас работает бывший наставник "Шахтера" Паулу Фонсека, заинтересована в услугах Тайсона, но дончане не готовы продавать игрока за сумму менее 30 миллионов евро. В то время, как итальянская сторона не хочет платить такую высокую по ее мнению сумму.

В нынешнем сезоне 31-летний вингер сыграл 5 матчей за "Шахтер", отметившись 2 голами и 4 результативными передачами.

Также мы писали, что украинский бразилец Марлос сыграл двести матчей за ФК "Шахтёр".