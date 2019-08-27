В первый день торгов на межбанке после Дня независимости доллар подорожал на 3 копейки. 27 августа торги на межбанке закрылись в рамках 25,13-25,15 грн/$. Об этом сообщил начальника управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, пишет UBR.ua.

По его словам, максимум дня был на уровне 25,135-25,19 грн/$, однако он долго не продержался. Значительного дефицита доллара на рынке не ощущалось, но его не хватало время от времени. Потому валютный ценник и поднимался. Нацбанк с покупками не выходил.

Как отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олега Куринного, на состоянии межбанка сказалась короткая рабочая неделя и неравномерное зачисление выручки. А также "готовность спекулянтов оперативно ситуативно играть в обе стороны".

Еще один важный момент, о котором говорят все, — это улучшение ситуации с гривневой ликвидность после продолжительного ресурсного дефицита.

"В конце прошлой неделе произошло крупное погашение депозитных сертификатов Нацбанка, что помогло банкам. А бизнес получил возмещение по НДС от Госказначейства. Больше миллиарда гривен в пятницу и почти 2 млрд грн сегодня", — отметил Гриненко.

Сообщается, что закупив гривню, компании не стремились более активно продавать свои валютные запасы.

"К тому же почти незаметными на валютном рынке были нерезиденты. И нельзя забывать, что бизнес сильно перепродался по доллару на прошлой неделе, и теперь взял паузу", — сказал финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Наличные ценники мало двигаются. Средняя цена продажи доллара людям сохранилась в рамках 25,20-25,30 грн/$. Минимальный курс опустился к 25,15 грн/$, а максимальный закрепился на 25,45 грн/$. При этом выкуп валюты у населения происходит в рамках 24,75-25,15 грн/$.

В скором времени банкиры не ожидают разворота валютного тренда.

"Скорее всего, 28 августа межбанк будет открываться в рамках 25,13-25,20 грн/$. И бизнес будет ждать новых выплат по НДС, поэтому вряд ли станет торопиться с валютными продажами. Изменить ситуацию может разве что активизация нерезидентов. Но, чем закончится размещение ОВГЗ — пока неизвестно", — отметил Юрий Гриненко.

Чуть более широкий курсовой на завтра спрогнозировал Олег Куринной — 25,10-25,20 грн/$.

Ранее сообщалось, что доллар и гривня ушли отмечать День независимости на отметке 25,10 грн/$.

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