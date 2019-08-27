Журналисты британского издания Sky Sports попытались выполнить сложные упражнения, которые на тренировках накануне боя с Люком Кэмпбеллом выполняет украинский боксер Василий Ломаченко. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Sky Sports Boxing.

Журналисты испытывали свою ловкость, пытаясь перепрыгивать на одной ноге через тряпичную лестницу, расстеленную на траве, жонглировать, набивать на кулаке пластиковую бутылку, не уронив ее, ловить в воздухе монеты и передвигаться, подпрыгивая на руках.

Видео: YouTube/ Sky Sports Boxing

Напомним, Ломаченко встретится с Кэмпбеллом 31 августа на лондонской арене О2. Это будет бой за пояса Ломаченко по версиям WBA, WBO, а также за вакантный пояс WBC в легком весе. Украинский боксер заявил о своей полной готовности к поединку.

А британский боксер Люк Кэмпбелл, который едва уложился в норму на контрольном взвешивании перед боем с нашим чемпионом, рассказал о своем единственном шансе на победу в бою за три пояса - "чисто попасть по Ломаченко и сделать ему больно".