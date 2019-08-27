Бразильское правительство объяснило, почему отказалось от финансовой помощи, которую страны G7 планировали выделить на тушение пожаров в Амазонии. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы отказываемся от помощи, потому что мы усматриваем в этом вмешательство. Решение G7 оказать помощь было принято без обсуждения этого вопроса с Бразилией", - заявил посол Бразилии во Франции Луис Фернанду Серра французскому телевидению.

Глава канцелярии президента Бразилии Оникс Лоренсони также негативно прокомментировал планы стран G7. "Спасибо, но эти средства будут более подходящими для восстановления лесов в Европе", - сказал он. Он обвинил Макрона в том, что тот "хочет преподать урок Бразилии", в то время как сам "не смог предотвратить пожар в соборе Нотр-Дам, который является объектом всемирного наследия".

Напомним, лидеры G7 договорились на саммите в Биаррице выделить $20 млн, чтобы помочь Бразилии справиться с пожарами в Амазонии. Пожары в дождевых лесах Амазонии начались в начале августа, их до сих пор не могут потушить. В некоторых штатах объявлено чрезвычайное положение. Количество очагов возгорания увеличивается. Эксперты отмечают, что причина резкого роста очагов возгорания кроется не только в засухе, но и в процессе обезлесения, когда огонь применяется для освобождения земель под фермы или предприятия. Экологи обвиняют в этом президента Бразилии Жаира Болсонару, который никогда не скрывал пренебрежительного отношения к вопросам экологии.

Наиболее сильно от пожаров в настоящее время страдают штаты Рорайма, Акри, Рондония и Амазонас на севере страны. С начала этого года в Бразилии зафиксировали свыше 75 тыс. очагов возгорания, больше их было только в 2013 году. В прошлом году к августу было зафиксировано примерно 40 тыс. возгораний. Леса горят не только в Бразилии, но и в соседних с ней государствах. Лесные пожары также зафиксированы в Венесуэле, Боливии, Колумбии, Перу, Гайане.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за строительства электростанций на Амазонскую низменность надвигается экологическая катастрофа.